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İsrail katliamını artırıyor! Dünyaya duyurdu: 'Bir sonraki aşamaya geçeceğiz'

22.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettirirken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor. Gazze'deki durum her geçen gün kötüye giderken İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari saldırıları durdurmayacaklarını ifade etti. Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz" diye konuştu.

İsrail katliamını artırıyor! Dünyaya duyurdu: 'Bir sonraki aşamaya geçeceğiz'

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi. Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

"SİYASİ İRADENİN KARARI DOĞRULTUSUNDA BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇECEĞİZ"

Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere, yerlerini boşaltarak güney bölgesine gitmeleri yönünde İsrail ordusunun yaptığı çağrıyı yineledi.

NE ZAMAN YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.

Kaynak: AA

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