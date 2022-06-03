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İsrail'e yönelik, Lübnan kaynaklı! Microsoft'tan açıklama geldi

03.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber saldırılar gün geçtikçe artıyor. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Lübnan merkezli "Polonium" bilgisayar korsanı grubu hakkında açıklama yaptı. Şirket, bu grubun İsrail'deki savunma sanayi ve finans sektöründen firmaların da yer aldığı bazı şirketlere yönelik siber saldırı girişimlerini önlediğini duyurdu.

İsrail'e yönelik, Lübnan kaynaklı! Microsoft'tan açıklama geldi

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft , yaptığı yazılı açıklamayla, bulut dosya sistemindeki 20 hesabı, İsrail'de aralarında finans, savunma sanayinin de bulunduğu bazı şirketlere siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle durdurduğunu bildirdi.

Microsoft sanal güvenlik birimi, Lübnan merkezli "Polonium" isimli bilgisayar korsanı grubunun, İsrail'e yönelik saldırılarda rol oynadığına ilişkin izler bulduğunu duyurdu.

İRAN MAKAMLARIYLA İLE İŞ BİRLİĞİ İŞARETLERİ

Söz konusu grubun, İran merkezli bilgisayar korsanı gruplarla benzer taktikler kullanması nedeniyle İran makamlarıyla iş birliği yaptığına ilişkin işaretler bulunduğu aktarıldı.

siber saldırı

Microsoft, bu tür bir iş birliği ya da Tahran'ın yönlendirmesinin 2020 sonlarından itibaren "İran'ın üçüncü tarafları kendi adına siber saldırı düzenlemek için kullandığı" yönünde ortaya çıkan haberlerle bağlantılı olabileceğini açıkladı.

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Lübnan merkezli bilgisayar korsanı grup Polonium'un, daha önce İran bağlantılı olduğu açıklanan grupların İsrail şirketlerine düzenledikleri siber saldırılara benzer taktikleri kullandığına işaret edildi.

İSRAİL'DE İRAN'A ATFEDİLEN SİBER SALDIRILAR ARTTI

İsrail'de 14 Mart'ta, Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı "Black Shadow" adlı grup üstlenmişti.

İsrail makamları daha önce Black Shadow'un "İran rejimine bağlı korsan grup" olduğunu açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart'taki olayın İsrail'e karşı en büyük siber saldırı olduğunu bildirmişti.

Black Shadow, daha önce de İsrail'de büyük çaplı siber saldırılar gerçekleştirmişti.

İran bağlantılı olduğu ifade edilen Open Hands (Açık Eller) hacker grubu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'ya ait vergi formlarını ve yeni kişisel bilgileri yayımlamıştı. (AA)

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