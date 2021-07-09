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  4. İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı

İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı

09.07.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı.

İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenledi. İsrail güçlerinin baskın düzenlemesi üzerine, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açan İsrail güçleri, mahalleyi askeri bölgeye çevirdi. Filistinliler ise İsrail güçlerine molotofkokteyli ve havai fişek ile karşılık verdi.

kudus

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sokaklar savaş alanına dönerken, olaylarda yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin İsrail
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