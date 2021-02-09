HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ile Yunanistan arasında 'yeşil aşı pasaportu' anlaşması

İsrail ile Yunanistan arasında 'yeşil aşı pasaportu' anlaşması

09.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrail ile Yunanistan arasında 'yeşil aşı pasaportu' anlaşması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Doğu Akdeniz konusunda destekçi arayışına giren Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi.

Yunan Başbakan Miçotakis İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Söz konusu “Yeşil aşı pasaportu” nun aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıdığı ifade edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmada koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara veya karantina uygulamasına maruz kalmadan seyahat edebilecekleri belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Pandemiden önce komaya girip, iki kez korona olan genç uyanıyorPandemiden önce komaya girip, iki kez korona olan genç uyanıyor
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

Pandemiden önce komaya girip, iki kez korona olan genç uyanıyor

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Danimarka Başbakanı cam sildi!

Danimarka Başbakanı cam sildi!

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

ABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Şoke eden olay! Sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.