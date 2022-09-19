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  4. İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu! Atanan isim "tanıdık" çıktı

İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu! Atanan isim "tanıdık" çıktı

19.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ile Türkiye arasında normalleşme süreci kapsamında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atama kararının almasının ardından İsrail, Ankara Büyükelçiliği'ne atanan ismi duyurdu. Büyükelçi olarak atanmasına karar verilen isim, halihazırda Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olarak görev yapan Irit Lillian oldu.

İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu! Atanan isim "tanıdık" çıktı

İsrail ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. İlişkilerin normalleşmesi amacıyla bir dizi adım atılması kararlaştırılmıştı. İsrail bu kapsamda Ankara'ya atadığı büyükelçiyi duyurdu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi İsrail
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