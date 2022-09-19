İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu! Atanan isim "tanıdık" çıktı

İsrail ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. İlişkilerin normalleşmesi amacıyla bir dizi adım atılması kararlaştırılmıştı. İsrail bu kapsamda Ankara'ya atadığı büyükelçiyi duyurdu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

(AA)

