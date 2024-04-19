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İsrail İran'ın hava savunma tesisini mi vurdu? ABD'li üst düzey yetkiliden misilleme açıklaması

19.04.2024 21:56
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Geçtiğimiz hafta İran'ın saldırısının ardından İsrail'in misilleme yaptığı iddiaları gündem oldu. ABD'li üst düzey bir yetkili ise İsrail savaş uçaklarının, misilleme amacıyla, ülke sınırlarına girmeden İran'a 3 füze fırlattığını açıkladı. Aynı yetkili İsrail'in İran'ın nükleer tesisini koruması için kurulan hava savunma sistemini hedef aldığını söyledi.

İsrail İran'ın hava savunma tesisini mi vurdu? ABD'li üst düzey yetkiliden misilleme açıklaması

ABD'nin ABC News televizyonuna konuşan üst düzey yetkili, İsrail'in sabah saatlerinde İran'a misilleme amaçlı saldırı düzenlediğini söyledi.

'HAVA SAVUNMA SAHASINI HEDEF ALDI'

Yetkili, İsrail'in, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin korunmasının bir parçası olan, İsfahan yakınlarındaki hava savunma sahasını hedef aldığını belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda sahanın vurulduğunu kaydeden yetkili, değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığını aktardı.

ABD'li yetkili, saldırının gerilimi tırmandırma değil, İsrail'in sahip olduğu kapasiteye dair İran'a bir sinyal gönderme amacı taşıdığını ifade etti.

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İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İranlı yetkililer henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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