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İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok

16.05.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'deki Yabancı Basın Derneği, Tel Aviv yönetiminin, savaş uçaklarıyla vurularak yerle bir edilen uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binanın, Hamas tarafından kullanıldığına ilişkin iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok

Dernek yayımladığı yazılı açıklamayla İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıkmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun AP ve Al JAzeera'nın ofislerinin olduğu Gazze'deki binayı hedef almasından dolayı büyük endişe ve dehşet duyulduğu belirtildi.

"DERİN VE ENDİŞE VERİCİ SORULARI GÜNDEME GETİRİYOR"

Bu saldırıyla Gazze'de bulunan diğer basın ofislerinin güvenliği konusunda soru işaretlerinin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandıİsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandı

"Dünyanın en büyük ve en etkili haber kuruluşlarından bazılarının bürolarının bilerek yıkılmasına neden olmak, İsrail’in basının çalışma özgürlüğüne müdahale etme istekliliği hakkında derin endişe verici soruları gündeme getiriyor."

"HERHANGİ BİR KANIT YOK"

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçiş yapılan sınır kapısının kapalı olduğu bir dönemde, bölgedeki olayları dünya kamuoyuna aktarmasından dolayı Gazze'deki basın ofislerinin daha da önemli hale geldiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca "İsrail'in binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını not ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail savaş uçakları, bugün Gazze'de AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti. (AA)

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