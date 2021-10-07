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İsrailli eski vekilden, Şimon Perez hakkında cinsel istismar iddiası

07.10.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İsrail milletvekili Colette Avital, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü.

İsrailli eski vekilden, Şimon Perez hakkında cinsel istismar iddiası

İşçi Partisi eski milletvekili Avital, Haaretz gazetesine verdiği demeçte Eski Cumhurbaşkanı Perez'i cinsel istismarla suçladı.

OTELDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Avital, ilk olarak 1980'li yıllarda İsrail'in Paris Büyükelçiliği'nde görev yaptığı sırada kenti ziyaret eden Perez'in bir otelde cinsel istismarına maruz kaldığını savundu.

Eski milletvekili diğer istismarın ise 1984'te Perez'in Başbakan olduğu sırada İsrail'deki bir toplantının ardından yaşandığını iddia etti.

2016'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'de 2 kez başbakanlık koltuğuna oturan Perez, 2007-2014 yılları arasında ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. İsrailli siyasetçi, 2016'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İsrail
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