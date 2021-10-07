İsrailli eski vekilden, Şimon Perez hakkında cinsel istismar iddiası

İşçi Partisi eski milletvekili Avital, Haaretz gazetesine verdiği demeçte Eski Cumhurbaşkanı Perez'i cinsel istismarla suçladı.

OTELDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Avital, ilk olarak 1980'li yıllarda İsrail'in Paris Büyükelçiliği'nde görev yaptığı sırada kenti ziyaret eden Perez'in bir otelde cinsel istismarına maruz kaldığını savundu.

Eski milletvekili diğer istismarın ise 1984'te Perez'in Başbakan olduğu sırada İsrail'deki bir toplantının ardından yaşandığını iddia etti.

2016'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'de 2 kez başbakanlık koltuğuna oturan Perez, 2007-2014 yılları arasında ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. İsrailli siyasetçi, 2016'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA



