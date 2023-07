İstanbul'a dönüyor! İşte Dorukhan Toköz'ün yeni adresi

Trabzonspor, 2 sezondur takımda görev yapan Dorukhan Toköz ile yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

NENAD BJELİCA'YA TEŞEKKÜR ETMEDİ

Ayrılık sonrası açıklama yapan Dorukhan, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya cümlelerinde yer vermedi. Dorukhan, "Trabzonspor’a imza attığım gün elimden gelenin fazlasını yapacağımı ve şampiyonluk yaşayacağımı söylemiştim. Bu formayı taşıdığım her an bu sözüm için çalıştım ve her şeyimi verdim. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarımla hayalimiz bu başarıyı sürekli kılmaktı ama çok üzgünüm ki şimdi veda zamanı. Profesyonel futbol hayatımda bu şekilde ilerlemenin iki taraf için de daha doğru olacağını düşündüm. Başta, beni aralarına kabul eden, sonsuz sevgi gösteren Trabzon halkına ve taraftarlarımıza, Başkanlarım Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Sayın Ertuğrul Doğan’a, sevgili hocam Abdullah Avcı’ya, tüm takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Kalbimde, yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılarımız her zaman ayrı bir yerde olacak…" dedi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Beşiktaş'a haber gönderen fakat Şenol Güneş tarafından kabul edilmeyen Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı Başakşehir ile anlaştı.