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    4. İstanbul'a gelen turist Türkiye'yi pahalı buldu! Fiyatlardan böyle dert yandı... "Bunu kimin ödediğinden emin değilim"

    İstanbul'a gelen turist Türkiye'yi pahalı buldu! Fiyatlardan böyle dert yandı... "Bunu kimin ödediğinden emin değilim"

    25.06.2024 09:47
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 09:47
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    TikTok'ta "englishman.in.istanbul" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir turist Türkiye'deki fiyatların pahalılığından dert yandı. Türkiye'yi pahalı bulduğunu dile getiren turist, Çırağan Sarayı'nda sadece havuzu kullanmamanın ücretinin 700 Euro (yaklaşık 25 bin TL) olduğunu söyledi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken bir turist Türkiye'deki fiyatların yüksekliğini örneklerle gösterdi.

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    İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda sadece havuz için ödediği ücretle yapabileceği diğer aktiviteleri söyleyen turist, "Merhaba arkadaşlar. Az önce Çırağan Sarayı'nı görmek için aradım. Gündüzleri yüzme havuzunu kullanmanın mümkün olup olmadığını sordum. Onlarla telefonla görüştükten sonra öğrendim ki eğer bir arkadaşımla gitmek istersem sadece yüzme havuzlarını kullanmak 700 Euro'ya mal olacak. Yani bu başka bir bakış açısına koymak istersek Cote d'azur'daki Nice'de beş yıldızlı bir otelde kalabilirsin, İsviçre'nin Cenevre kentinde beş yıldızlı bir otelde bir gece kalabilirsin, Dubai'de 5 yıldızlı otelde üç gece kalabilirsin. Bunlar sadece İstanbul Çırağan Sarayı'ndaki havuzu kullanma fiyatına. Bunun ne kadar mantıklı olduğundan ya da bunu kimin ödediğinden emin değilim. Evet bu biraz sinir bozucu. Buradaki otellerin çoğunda da durum aynı gibi görünüyor" dedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelen turisti bile delirtmişiz fiyatlarla" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fiyatlara turistler de isyan ediyor" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya turist havuz
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