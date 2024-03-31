İstanbul anketinin sonuçları sonrası tepkilere maruz kalmıştı! Hakan Bayrakçı bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Türkiye, günlerdir 31 Mart seçimlerine odaklanmıştı. Seçimlere yaklaşılırken anket firmaları tarafından yapılan anketlerin sonuçları da yakından takip edildi. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinde doğru sonuçlar ortaya koyan Hakan Bayrakçı'nın firması SONAR Araştırma'nın anketi merak ediliyordu.

İSTANBUL ANKETİNİN SONUÇLARINI PAYLAŞMIŞTI

Seçimlere 2 gün kala Bayrakçı yaptıkları anketleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Ankette mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 ile birinci sırada yer alırken, en yakın rakibi AK Partili Murat Kurum yüzde 40,4 oy aldığı paylaşılmıştı.

TEPKİLER GELMİŞTİ

Anket sonrası Bayrakçı'ya tepkiler gelmişti. Bayrakçı sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında “İstanbul anketimize aldığımız tepkiler” diyerek şu ifadeleri kullandı:

(BAZI) AK PARTİLİLER:

“Manipülasyon”

“Satılmış”

“Yalancı”

(BAZI) CHP’LİLER:

“Manipülasyon”

“Satılmış”

“Rehavete kapılın diye”

BİR ATASÖZÜ:

“Dürüst olmaktan korkma! Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.”

YİNE SEÇİMİ BİLDİ

31 Mart seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 50 oy alarak seçimi kazandı. Seçim sonuçlarıyla birlikte Bayrakçı, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha seçimi bilmiş oldu.







