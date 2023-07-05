HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Ataşehir'de köpek dehşeti! Yolda yürürken saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul Ataşehir'de köpek dehşeti! Yolda yürürken saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı! Vatandaşlar isyan etti

05.07.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen bir kadın köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin boynundan ve başından ısırdığı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan vatandaşlardan biri ise konuyla ilgili defalarca şikayette bulunduklarını belirterek "Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor" dedi.

İstanbul Ataşehir'de köpek dehşeti! Yolda yürürken saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı! Vatandaşlar isyan etti

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadın, bir iş yerinin önüne geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
atasehirde-kopeginsaldirdigi-kadin-agir-yaralandi_2596_dhaphoto1

Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulans durduruldu. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, köpeğin belediye ekiplerince götürüldüğü kaydedildi. Kulübesindeki zinciri kopardığı iddia edilen köpeğin sahibinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

atasehirde-kopeginsaldirdigi-kadin-agir-yaralandi_2596_dhaphoto2

"KÖPEK EN UFAK BİR ŞEYE KOŞUYOR"

Görgü tanıklarından biri, olay yerinden geçerken kendisinden yardım istendiğini belirterek, ''Kocaman kangal köpek parçalamış kadını. Ben taş atınca başka yöne kaçtı. Kadını yoldan geçen ambulansa verdik.'' diye konuştu.

atasehirde-kopeginsaldirdigi-kadin-agir-yaralandi_2596_dhaphoto10

Olay yerinde bulunanlardan Bahar Demir ise bu yolu her gün kullandıklarını, işe gidip geldiklerini söyledi.

atasehirde-kopeginsaldirdigi-kadin-agir-yaralandi_2596_dhaphoto6

"YARIN BENİ DE PARÇALAR"

Demir, yetkililere daha önce konuyla ilgili şikayette bulunduklarını kaydederek, ''Polis ve zabıtaya söylediğimiz halde ilgilenmediler. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor'' ifadelerini kullandı. (AA-DHA)

atasehirde-kopeginsaldirdigi-kadin-agir-yaralandi_2596_dhaphoto4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuşİzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir köpek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.