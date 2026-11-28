Yayman, 3 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde restorasyonu tamamlanan Beyazıt Bestami türbesinin açılış merasimine katılan Yayman, türbenin önemi hakkında konuştuktan sonra soruları cevapladı. Yayman, "Beyazıt-Bestami türbesi ayağa kalkarsa Hatay ayağa kalkar. Bu türbe bölgemizin İslamlaşması ve Türkleşmesinde çok büyük bir misyona sahiptir. Bölge halkımız için kutsal kabul edilmektedir. Dolayısıyla çok büyük tarihsel, toplumsal ve manevi değeri vardır. Türbemizin açılışı bölgede çok büyük sevinç ve mutluluk kaynağı olmuştur. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

ASRIN FELAKETİ, ASRIN DAYANIŞMASINA DÖNDÜ

Afet nedeniyle 11 kentte büyük yıkım yaşandığını dile getiren Yayman, devletin deprem bölgesinde özverili çalışmalar yaptığını ve asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştüğünü anlattı.

Yayman, depremden etkilenen illerde 455 bin konut inşa edildiğini belirterek, "11 vilayetimiz yeniden ayağa kalkıyor, küllerinden doğuyor. Burada sadece evler, iş yerleri değil aynı zamanda bir hayat yeniden başlıyor. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu evler yapılamazdı.” diye konuştu.

“DEPREM TURİSTLERİ DEPREM BÖLGESİNİ UNUTTULAR”

Başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde dünyanın en büyük yeniden inşa ve ihya faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yayman, kentte restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eserinin, Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Türbesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldığını anlattı.

Yayman, Hükümetimiz türbe, cami, kilise, havra, cemevi ayrımı yapmadan şehrimizdeki tüm ibadethanelerin ayağa kalkması için hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

Yayman, muhalefetin deprem üzerinden ajitasyon yaptığını gerçekleri görmek istemediğini söyledi. Muhalefet, çadır veremezsiniz dedi biz çadırları verdik. Konteynırları veremez dedi verdik. Evleri yapamasınız dediler, evleri verdik. Dolayısıyla bugün deprem bölgesi küllerinden yeniden doğmuştur. Son depremzede evine girinceye kadar bizler çalışmaya devam edeceğiz.

Muhalefet partilerinin deprem bölgesine yönelik söylemlerine eleştiri getiren Yayman, "Biz şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, inşa ve ihya faaliyetlerimizi yeniden başlatırken deprem turistleri deprem bölgesini unuttular. Afet bezirganlığı, deprem ajitasyonu yapanlar bugün hiç ortalıkta gözükmüyorlar. Vatandaşın çayını içmeye dahi gitmiyorlar. Gelin burada yapılanları yerinde görünüz. Milletimiz bunları asla unutmayacaktır.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şöyle devam etti:

"Ey muhalefet, gel deprem bölgesine yapılanları gör. Habib-i Neccar Camisi'ne gitmiyorsan Bayezid-i Bistami Türbesi'ne gel. Narlıca'daki konutları görmek istemiyorsan, Antakya'daki konutları yerinde gör. Orhanlı, Dikmece ve Gülderen'deki konutlara bak. Oradaki konutları görmeyeceksen Adıyaman'a, Malatya Bakırcılar Çarşısı'na, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'ya, Antakya Uzun Çarşı'ya, Cebike konutlarına, Kırıkhan Özyörük konutlarına bak. Şehirlerin nasıl ayağa kalktığını yerinde gör.”

“SAYIN ÖZEL DEPREM BÖLGESİNE GELİNİZ. YAPILANLARI GÖZÜNÜZLE GÖRÜNÜZ.”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Yayman, "Muhalefetin deprem turistliği iflas etmiş durumda. Sayın Özgür Özel'e Hatay'dan bir çağrıda bulunuyorum, gelin buradaki konutların yapılıp yapılmadığını yerinde görün ve burada insanları dinleyin. Siz bırakın evler, konutlar yapmayı insanların acısını paylaşmakta dahi tereddütlü davrandınız. Deprem bölgesini unuttunuz.” ifadelerini kullandı.