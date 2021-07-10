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  4. İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılmıştı! Rusya Yunan savaş gemisini takibe aldı

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılmıştı! Rusya Yunan savaş gemisini takibe aldı

10.07.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, NATO tarafından yapılan bir tatbikat kapsamında Karadeniz’e giren Yunanistan’a ait HS Daniolos adlı füze gemisini takibe aldı. Savaş gemisi akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol almıştı.

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılmıştı! Rusya Yunan savaş gemisini takibe aldı

NATO üyesi ülkeler tarafından 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Sea Breeze 2021 Tatbikatı kapsamında Karadeniz’e giren Yunanistan’a ait HS Daniolos isimli füze gemisi Rusya tarafından takibe alındı.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

İstanbul Boğazı’ndan akşam saatlerinde geçen Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı “Ypoploiarchos Daniolos” isimli savaş gemisi Karadeniz’e doğru açıldı. Savaş gemisinin geçiş esnasında ışıklarını kapatarak geçtiği görüldü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait botlar da Yunan savaş gemisine eşlik etti.

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MANEVRALARI TAKİBE ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz filosu güçleri ve kuvvetleri, 10 Temmuz 2021’de, Karadeniz’e giren Yunan Donanması’na ait HS Daniolos füze gemisinin manevralarını takibe aldı" denildi.

Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Sea Breeze 2021 Tatbikatı için Karadeniz’e giren Rayo isimli karakol gemisini de takip altına aldığını açıklamıştı.

TATBİKATA 30'DAN FAZLA ÜLKE KATILMIŞTI

ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliğinde NATO üyesi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği Sea Breeze 2021 Tatbikatı 28 Haziran’da başlarken, 30’dan fazla ülkeye ait 5 bin asker, 32 gemi, 42 hava aracı 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup tatbikata katılım gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
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