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Son dakika: Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı

23.06.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na aykırı olarak, turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapması üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti.

Son dakika: Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran - 15 Eylül döneminde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.

Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında, Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.

Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

Yunanistan'ın Moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde, aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
navtex Ege Denizi Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yunanlar adalara çıkar askeri üst yapar silah yigar sadece sözlü uyarı Tansu Çiller bile ufacık kara parçası için kardak için yer yerinden oynattı ,ne den Yunanistan in işgal ettiği adalar için yaptırım yaptirmiyoruz eyyyt Yunanistan dedik bitti
bravo gezınemesınler oralarda
o adalara silah yigarlarkende keşke engel olunsaydi gündeme gelince yok öyle bir şey dediler sonra gerçek olduğu çıktı
Yunanistan durmaz erde geçte 12 adaların alınması lazım, böyle harita olmaz

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