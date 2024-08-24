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    4. İstanbul'da 330 TL'ye yediği San Sebastian Cheesecake'i keşfedildiği San Sebastian şehrinde denedi! "Türkiye'dekinin 3'te 1'i fiyatına aldık"

    İstanbul'da 330 TL'ye yediği San Sebastian Cheesecake'i keşfedildiği San Sebastian şehrinde denedi! "Türkiye'dekinin 3'te 1'i fiyatına aldık"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 14:17
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    Sosyal medyada bir içerik üreticisi İstanbul'da yediği San Sebastian Cheesecake'in fiyatını yüksek bulunda keşfedildiği ülkede denemek istedi. İstanbul'daki fiyatı 330 TL (yaklaşık 9 Euro) olan tatlıyı içerik üreticisi kadın, İspanya'nın San Sebastian kentinde sadece 4 Euro'ya (yaklaşık 152 TL) yedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    İstanbul'da 330 TL'ye yediği San Sebastian Cheesecake'i keşfedildiği San Sebastian şehrinde denedi! "Türkiye'dekinin 3'te 1'i fiyatına aldık"

    Sosyal medyada bir içerik üreticisi ilginç bir videoyla viral olmayı başardı. Sosyal medyada popüler bir tatlı olan San Sebastian Cheesecake'i İstanbul'da ismini açıklamadığı bir mekanda 330 TL'ye yediğini dile getiren kullanıcı, tatlının keşfedildiği ülkedeki fiyatları merak edince soluğu İspanya'da aldı.

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    San Sebastian Cheesecake’in keşfedildiği San Sebastian kentinde ünlü bir tatlıcıya gittiklerini ifade eden kullanıcı, "San Sebastian'ın en iyi tatlıcısında iki porsiyon için 7.50 Euro ödedik. Yani Türkiye'dekinin üçte bir fiyatındaydı" dedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok yazık" yorumunda bulundu.

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