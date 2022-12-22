İstanbul'da akılalmaz cinayet! Her şey alacaklı oldukları adamı otelden kaçırmalarıyla başladı... Film senaryolarını aratmadı

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Beyoğlu Halıcıoğlu mevkisi Yan Yol çimenlik alanda meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Umut Bekdemir bir süre önce iki şahsa 60 bin lira borçlandı. Bekdemir, borcun bir kısmını ödeyerek ortadan kayboldu. Bekdemir’in iki alacaklısı, onu ararken bir süre sonra Avcılar’daki bir otelde kalmaya başladığını öğrendi. Harekete geçen iki şahıs, adamın kaldığı otelin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra Bekdemir’in otele yaklaştığını gören iki şahıs, onu 'konuşacağız' bahanesiyle araca alıp kaçırdı.

BORCU TAHSİL ETMEK İÇİN OTELİN ÖNÜNDEN KAÇIRDILAR

Bir süre sonra şahıslar adamı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi yan yolda bulunan çimenlik alana götürdü. Burada şahıslar alacaklarını tahsil etmek istediler ancak aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Bekdemir şahısların elinden kurtulup kaçmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan adam ayağı takılınca yere düştü. Arkalarından koşan iki şahıs tarafından yakalanarak yumruklanan adam, fenalaşarak kalbinin sıkıştığını söyledi. Ardından ne yapacağını şaşıran iki şahıs, sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

YUMRUK ATTIKLARI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdemir’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. O esnada kalp krizi geçiren adam, kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti. Adamın ölmesine neden olan iki şahıs ise, araçla ambulansı takip ederek hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye geldi. Ölen adamın yüzünde kan lekelerinin, vücudunun çeşitli yerlerinden ise sıyrıklarla olduğunu tespit etmeleri üzerine iki şahıs sorguya alındı.

Ölen Umut Bekdemir

BEYOĞLU POLİSİNE OLAYI İTİRAF ETTİLER

Şahıslar ifadelerinde, ölen adamın kendilerine olan 60 bin lira borcun bir kısmını ödediğini ancak geri kalan kısmını vermemesi üzerine Avcılar’da kaldığı otelde gittiklerini ve o otelin yakınlarına giderek bir süre Umut Bekdemir’i orada beklediklerini söyledi. Adamı orada gördükleri esnada araca aldıklarını söyleyen şahıslar, Beyoğlu’ndaki çimenlik alanda konuştukları esnada Umut Bekdemir’in kaçmaya başladığını yaklaşık 200 metre sonra yere düştüğünü kaldırdıktan sonra yumruk attıkları esnada adamın kalbinin sıkıştığını ifade etti. Şahısların ardından sağlık ekiplerini aradıklarını söylediği bilgisine ulaştı.

ADAMIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen A.D. (42) ve E.İ. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şahıs, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ölen 42 yaşındaki Umut Bekdemir ise Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Bekdemir cenazesi, Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Süme köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. (İHA)

