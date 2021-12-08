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İstanbul'da akılalmaz olay! 21 yaşındaki gencin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

08.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman (21)'ın yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırganın Duman'ın aracını, aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği öğrenildi.

İstanbul'da akılalmaz olay! 21 yaşındaki gencin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARACI, HUSUMETLİSİNİN ARACINA BENZETMİŞ

Silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S. Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi.

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6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları derinlemesine çalışmalarının devamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. E.S. (21) kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi.

16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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"HENÜZ BÖYLE BİR ÖLÜME LAYIK DEĞİLDİ"

Duman'ın yakınları saldırının şaşkınlığını yaşadı. Duman'ın yakını Muhammed Enes Gülağaç, "Akşam saatlerinde kardeşim teyzesini bırakmak üzere Gaziosmanpaşa'da giderken yolda çapraz ateşe tutuluyor. 20 yaşında henüz böyle bir ölüme layık değildi. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyorum. Hiçbir şekilde karıştığı biri yoktu. Kendisi askerden geleli bir sene olmuştu. Kendi haline genç bir arkadaşımızdı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Gaziosmanpaşa
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