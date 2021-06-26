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Kurşun yağmuruna tuttu! Balıkesir'de panik anları

26.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği kurşun yağdırdı. Attığı kurşunlar aracı delik deşik ederken, olayda şans eseri hiç kimse yaralanmadı.

Kurşun yağmuruna tuttu! Balıkesir'de panik anları

Edinilen bilgiye göre, olay 15:00 sıralarında Kapıcıbaşı Caddesi’nde 92. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet N. (40) isimli kişi, husumetli olduğu Onur Y. (33) ve amcası Reşat Y. (51) ile görüştükten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı.

ARACI DELİK DEŞİK ETTİ

Ardından evine gidip aldığı av tüfeği ile balkondan Onur Y.’nin Kartal marka aracına kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar aracı delik deşik ederken, lastiklerini patlattı. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

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BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Saldırı anında caddede büyük panik ve kaçışma yaşanırken olaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müdahale etti.

Saldırı sonrası şüpheli Ahmet N. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken, tek kırma av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı saldırı
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