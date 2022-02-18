İstanbul'da anaokulunda sır ölüm! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, 15 Şubat'ta İstanbul Şişli'deki bir anaokulunda meydana geldi. Yemek yedikten sonra uyuyan 4 yaşındaki küçük kız, uyandırılmak istenince tepkilere cevap vermeyince hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan küçük kızın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

YEMEK YEDİKTEN SONRA UYUDU

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

