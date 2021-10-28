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İstanbul’da bu yollar 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak

28.10.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB, 29 Ekim’de yeni AKM binası açılışı nedeniyle Taksim trafik sirkülasyonunu yeniden düzenledi. Gün boyu sürecek güzergah düzenlemesi ile Cuma günü bölgede yaşanması beklenen trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

İstanbul’da bu yollar 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim 2021 Cuma günü düzenlenecek yeni AKM (Atatürk Kültür Merkezi) binası açılış töreni nedeniyle, UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı aldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde, AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yolları da açılacak. Bu kapsamda hazırlanan “Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu”, 29 Ekim 2021 Cuma günü, gün boyu uygulanacak.

Kararla; Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine kadar olan kısmı ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak; Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi.

İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve Zabıta ekipleri ile koordine edecek.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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