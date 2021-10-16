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  4. İstanbul'da can pazarı! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

İstanbul'da can pazarı! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

16.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da can pazarı! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

Kaza, Çekmeköy Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

KALDIRIMDAKİ YAYALARIN ARASINA DALDI

İddiaya göre seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak, yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı.

3 YAYA YARALANDI

Feci kazada, kaldırımda belleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Bayram Koç, “Minibüse çarpmasın diye mi artık neden bilmem, diğer tarafa doğru devrildi. 3 yaralı vardı, yerdelerdi” dedi.

KAZA SONRASI PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kazanın hemen ardından yaralıların yerde yattığı anlar ile çevredekilerin yaralılara müdahale etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Çekmeköy
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