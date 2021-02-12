İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Fatih Cibali Mahallesi Kanısıcak Sokaktaki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyonda çalışan katil zanlısı koca Mahmut Güler (37), öğle saatlerinde işten çıktıktan sonra eve geldi. Eşi Melek Güler (29) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından koca, televizyonun sesini iyice açarak eşini binanın kömürlüğüne çağırdı. Kömürlükte başlayan tartışmanın ardından Mahmut Güler, iki kız çocuk annesi eşini boğarak öldürdü. Cani koca daha tekrar işe gitti. Akşam saatlerinde ise kadının ailesine giderek, eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Melek Güler’in yakınları, eve gitti. Durumu fark eden Melek Güler’in yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, iki çocuk annesi Melek Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI, SONRA AFFETTİ

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme delil incelemesi yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli koca Mahmut Güler’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli koca, cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor. Melek Güler’in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.