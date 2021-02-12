HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

12.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

İstanbul Fatih'te iddiaya göre eşine uzaklaştırma kararı aldıran kadın, kızının doğum gününde öldürüldü. İki kızı sesleri duymasın diye televizyonun sesini açtıktan sonra eşini evden alan cani koca, kadını apartmanın bodrum katına götürüp boğarak öldürdü. Cani koca olay sonrası gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Fatih Cibali Mahallesi Kanısıcak Sokaktaki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyonda çalışan katil zanlısı koca Mahmut Güler (37), öğle saatlerinde işten çıktıktan sonra eve geldi. Eşi Melek Güler (29) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından koca, televizyonun sesini iyice açarak eşini binanın kömürlüğüne çağırdı. Kömürlükte başlayan tartışmanın ardından Mahmut Güler, iki kız çocuk annesi eşini boğarak öldürdü. Cani koca daha tekrar işe gitti. Akşam saatlerinde ise kadının ailesine giderek, eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Melek Güler’in yakınları, eve gitti. Durumu fark eden Melek Güler’in yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, iki çocuk annesi Melek Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI, SONRA AFFETTİ

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme delil incelemesi yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli koca Mahmut Güler’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli koca, cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor. Melek Güler’in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İŞE GİTMİŞ'

Olay hakkında konuşan komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, “Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kendisi ev almak isteyip kayınvalidesinin ev parası vermediğini söylemiş ama o yalan. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Sonra iş yerine tekrar gitmiş. Konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. Patronuna ‘Benim hanım evde yokta bir daha gidip bakayım’ demiş. Eve geldikten sonra da herkese telefon açarak eşine ulaşamadığını söylemiş. Olaydan sonra kızın anne, baba ve akrabaları koşarak eve geldiler. Gelen akrabalarına eşinin kayıp olduğunu ve bodruma düşmüş olabileceğini söylemiş. Bodruma inerek bakıyorlar ki kız ölmüş. Çocuklar o sırada evdeymiş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Dikkat çeken açıklama!Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Dikkat çeken açıklama!
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Meteoroloji uzmanından kar yağışıyla ilgili yeni uyarı! Pazartesi ve perşembeye dikkat!

İstanbulluları uyardı: Pazartesi ve perşembeye dikkat!

CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki

Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

Hortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felaketti

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama!

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Dikkat çeken açıklama!

Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.