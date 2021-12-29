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İstanbul’da dikkat çeken görüntü! Bir otopark dolusu sıfır otomobil…

29.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil bulmakta sıkıntı yaşanmaya devam ederken İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde çekilen bir görüntü dikkat çekti. Bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç böyle görüntülendi.

Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken, Zeytinburnu'nda bir otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye genelinde stokçulara yönelik denetimler sürerken Zeytinburnu'nda bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Plakasız bir şekilde otoparkta bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Görüntüler de bir otopark dolusu sıfır aracın olduğu görüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilileri ise otoparktaki araçların ileri teslim tarihli kampanyaları kapsamında alındığını ve Ocak ayında müşterilere teslim edileceğini söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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