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  4. Birecik Belediye Başkanı Begit ve meclis üyeleri DEM Partisi'nden istifa etti

Birecik Belediye Başkanı Begit ve meclis üyeleri DEM Partisi'nden istifa etti

29.04.2024 19:56
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Begit istifa açıklamasında "Seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Birecik Belediye Başkanı Begit ve meclis üyeleri DEM Partisi'nden istifa etti

Mehmet Begit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bu seçimde belediye başkanlığını tarihi bir oy farkıyla kazandıklarını, halkın kendilerine inandığını, güvendiğini, bu inançla göreve başladıklarını belirten Begit, şöyle konuştu:

"Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerle DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. "

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Mehmet Begit, Birecik Belediye Başkanlığı görevine encümen arkadaşlarıyla bağımsız olarak devam edeceklerini, ilçe halkının emrinde olduklarını kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Birecik DEM Parti
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