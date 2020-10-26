İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Patinaj ve makas atarak ilerlediler

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında artan vak'alara rağmen Çekmeköy’de bir grup dün düğün eğlencesini adı altında bir araya geldi. Semtteki bir sokakta saatlerce eğlenen grup ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Grup bir süre ilerledikten sonra sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle dakikalarca patinaj çekti.

PATİNAJ ÇEKİP MAKAS ATTILAR!

Ortalığı dumana boğan grup ardından tekrardan hareket haline geçerek konvoy halinde karayoluna çıktı. Burada konvoydaki sürücülerden biri araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dörtlü sinyallerini yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği tehlikeye düşürerek mega kentte saatlerce konvoy halinde tur attı. Gruptakiler trafiği tehlikeye düşürdükleri o anları sosyal medyada paylaştı.

Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin peşine düştü.

İHA

