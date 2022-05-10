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  4. İstanbul'da feci kaza! Motosiklet kamyonete çarptı

İstanbul'da feci kaza! Motosiklet kamyonete çarptı

10.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza! Motosiklet kamyonete çarptı

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden 41 AIE 120 plakalı, Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti.

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Gülmez’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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