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  4. İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi

İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi

11.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi

Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak'ta seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 34 EKK 862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran 4 kadına çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sürücü Yunus Emre T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralılardan üçünün sokak girişindeki tekstil atölyesinde çalıştıkları ve çay molası için dışarı çıktıkları öğrenildi.

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Yaralılardan Meryem K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

(AA)

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trafik kazası İşçi İstanbul
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