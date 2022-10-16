İstanbul'da işlenen vahşi çekiçli cinayette yeni detay! Caninin fotoğrafı ortaya çıktı: "Aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu"

Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Yaşanan olay sonrası cinayet şüphelisinin komşuları konuştu. Komşulardan Gülhan Öztürk, "Bu adamdan beklenirdi. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi.

MAHALLELİ SESLERİ DUYDU

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BİR ANDA SESİ KESİLDİ"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

*Komşu Öznur Türkan

"BU ADAMDAN DA BEKLENİRDİ ZATEN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan komşu Gülhan Öztürk, "Kadını öldüren şahsı tanıyorduk. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. Evlerine gidip geliyorduk. Adamda bir sıkıntı olduğunu da biliyorduk. Yaşlı annesine yardım amaçlı gidiyorduk adam bize sürekli olarak 'bu eve gelmeyin' diyordu. Öldürülen genç kadın annesinin bakıcısıydı ama aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. Kadını, çocuğunu okula götürdüğü esnada görüyorduk. Kadının bu şekilde öldürülmesi ciddi anlamda üzücü bir durum. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi. (İHA)

Komşu Gülhan Öztürk



