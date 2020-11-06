İstanbul'da kapalı olması gereken lokantanın sahibi: Müşterilere kalk git diyemem ki

İstanbul Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 22.00'dan itibaren evlere sipariş hariç hizmet veren lokanta, kafe ve barlar üzerinde denetim yapıldı. Koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ceza kesildi. Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Lokanta sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

Vaka sayılarının artmasından dolayı koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre, akşam, saat 22.00'den sonra evlere sipariş haricinde lokantaların da kapatılması kararı alındı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00'den itibaren ilçe sınırları içinde bulunan işletmeler üzerinde denetim yaptı. Saatin 22.00'yi geçmesine rağmen mekân içinde müşterilerine hizmet vermeye devam eden işletmelere ceza kesildi.

"MÜŞTERİLERE KALK GİT DİYEMEM Kİ"

Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Polislerin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine işletme sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

(DHA)

