HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kapalı olması gereken lokantanın sahibi: Müşterilere kalk git diyemem ki

İstanbul'da kapalı olması gereken lokantanın sahibi: Müşterilere kalk git diyemem ki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 22.00'dan itibaren evlere sipariş hariç hizmet veren lokanta, kafe ve barlar üzerinde denetim yapıldı. Koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ceza kesildi. Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Lokanta sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

İstanbul'da kapalı olması gereken lokantanın sahibi: Müşterilere kalk git diyemem ki

İstanbul Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 22.00'dan itibaren evlere sipariş hariç hizmet veren lokanta, kafe ve barlar üzerinde denetim yapıldı. Koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ceza kesildi. Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Lokanta sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

Vaka sayılarının artmasından dolayı koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre, akşam, saat 22.00'den sonra evlere sipariş haricinde lokantaların da kapatılması kararı alındı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00'den itibaren ilçe sınırları içinde bulunan işletmeler üzerinde denetim yaptı. Saatin 22.00'yi geçmesine rağmen mekân içinde müşterilerine hizmet vermeye devam eden işletmelere ceza kesildi.

"MÜŞTERİLERE KALK GİT DİYEMEM Kİ"

Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Polislerin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine işletme sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsinYer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 120 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütüne büyük şok! 120 terörist etkisiz hale getirildi
Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin
Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin
Deprem profesöründen korkutan açıklama! 'Dikkatle incelenmeli' dedi ve uyardı
Korkutan deprem açıklaması! 'Dikkatle incelenmeli'
Samsun için kritik uyarı: Kritik eşikteyiz
Bir ilde vakalar arttı, 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi
Koronavirüse yakalanan Hilal Kaplan'dan şaşırtan açıklama: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
Kaplan'dan şaşırtan açıklama: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.