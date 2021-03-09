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İstanbul'da kaybolan iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

09.03.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kaybolan iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeşten kahreden haber geldi. İki kardeşin evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatta asansör için açılan ve içi su dolan çukurda cansız bedenleri bulundu.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Hasan (4) ve Hüseyin (8) Büyür kardeşler kayboldu. Çocukları kayıp olan aile polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine polis ve AFAD ekipleri evin çevresinde ve ormanlık alanlarda çalışma başlattı. Çocukların, evlerinin yakınlarındaki inşaat alanında bulunan, yağmur suyuyla dolmuş çukurda olabileceği şüphesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğu için kazılan çukurdaki suyu tahliye etmesinin ardından iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri de çağrıldı. Büyür kardeşlerin çukurdan çıkartılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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'İNŞAATTA KİMSE ÇALIŞMIYOR, HİÇBİR İŞÇİ GÖRMEDİK'

Mahalle sakini Mustafa Ağırdaş, çocukların hayatını kaybettiği inşaata 5-6 aydır kimsenin gelmediğini ifade etti. Ağırdaş, "Ben bu mahallede oturuyorum. Arka sokağa uzanan temeli tahtalar ile kapalı ama diğer taraftan girişi var. Bir çocuğun inşaat alanına girebilmesi çok kolay. İnşaatta kimse çalışmıyor. Hiçbir işçi görmedik. Çalışma sesi duymadık. İnşaattaki asansör boşluğuna yağmur suyu dolmuş. Çocuklardan birisi içine düşmüş. 'Diğeri de onu kurtarmaya çalışırken düştü' diye duymuştuk. Zaten bugün camide anons yapıldı, 'Mahallede iki çocuğumuz kayıptır' diye. Akşamına da böyle kötü bir olayla karşılaştık." dedi.

Kaynak: DHA

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