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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

İstanbul'da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

31.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de E-5'te seyir halinde olan otomobil alev alıp, yandı. Karayolunda korku dolu anlar yaşanırken, polis ekipleri trafiği durdurdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

E-5'te Kadıköy istikametine seyir halinde olan C.K.'nın kullandığı otomobil, Yenisahra Köprüsü altına geldiğinde aniden alev alıp, yanmaya başladı. C.K., can havliyle oyomobilden inip, alevlere müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek, otomobili sardı.

KADIKÖY İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, araç trafiğini durdurdu. Korkuya neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

"ALLAH'TAN PATLAMA OLMADI"

Bir sürücü, “Motor kısmından alev aldı. Yol kapandı 20 dakikadır bekliyoruz” derken, başka bir sürücü, “Yarım saate yakın oldu. Araba yanıyordu. Allah'tan patlama olmadı” diye konuştu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA


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yangın İstanbul Ataşehir

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