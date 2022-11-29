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İstanbul'da korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

29.11.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ağaçlık alana uçan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken araçta bulunan polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay, Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğinde ağaçlık alana uçtu. Otomobil alev alarak yanmaya başlarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Feci kazada araçta bulunan polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile süratli olduğu iddia edilen polis memuru sürücü O.K., Kemerburgaz istikametine arkadaşıyla birlikte seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ağaçlık alana uçan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri, araçta bulunan polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı uzun süre çevrede ve yanan otomobilde incelemelerde bulundu.

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Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru O.K.’nin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.’nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze arabasıyla Adli Tıp Morguna götürüldü.

Kaynak: İHA-DHA

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