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Antalya'da hareketli dakikalar... Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar! 2 polis yaralandı, 1 şüpheli öldürüldü

29.11.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı. Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, polisle çatışan şüphelilerden biri vurularak öldürüldü. Öte yandan 3 zanlı da gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

Antalya'da hareketli dakikalar... Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar! 2 polis yaralandı, 1 şüpheli öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.

2 POLİS YARALANDI

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı.

1 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada 1 şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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antalya polis çatışma

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