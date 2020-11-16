İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2020
İlçe Belediye Başkanlarımız ve İl Sağlık Müdürümüzle kapsamlı bir toplantı yaptık. #Koronavirüs mücadelesinde
yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli.#HepBirlikteBaşaracağız
‼️HEPİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ:#MASKE????#MESAFE↔️ #TEMİZLİK???? pic.twitter.com/TMucNNCefr