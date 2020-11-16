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  4. İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

16.11.2020 21:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

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