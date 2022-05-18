HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da minibüs ve taksilerde yeni düzenleme! Artık araçlarda yaş sınırı...

İstanbul'da minibüs ve taksilerde yeni düzenleme! Artık araçlarda yaş sınırı...

18.05.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında minibüs ve taksilerle ilgili yeni karar alındı. Ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları yeniden düzenlendi.

İstanbul'da minibüs ve taksilerde yeni düzenleme! Artık araçlarda yaş sınırı...

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları da görüşüldü.

Yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle alınan kararla sarı taksilerde ilk alım araç yaşı 0-3, turkuaz ve siyah taksilerde ise 0-5 olarak revize edildi.

Mevcut yaş sınırı 12 olan minibüslerin yaş sınırı 14'e, taksi dolmuşların 10'dan 12'ye, sarı taksilerin 6'dan 8'e, turkuaz ve siyah taksilerin 9'dan 11'e yükseltildi.

Yaş sınırı 12 olan okul servisi ve 19 olan personel servis araçlarında değişikliğe gidilmedi.

Alınan kararlar 2023’ün sonuna kadar geçerli olacak.

TAŞITLARIN HİZMET KALİTESİ KONTROL EDİLECEK

Yaş sınırı düzenlemesinin dışındaki araçlar için belirli bir yıldan sonra Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) getiriliyor.

Alınan karara göre TAHKUK, İBB veya İBB Meclisi tarafından belirlenecek iştirak personeli ile yapılacak, İstanbul sınırları içerisinde Anadolu ve Avrupa yakalarında belirlenecek kontrol noktalarında gerçekleştirilecek.

Taşıt Hizmet Kalitesi uygun görülen araçlara Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü E-Tuhim üzerinden online ruhsat başvurusunda onay verilmiş olacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuzEkrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuz
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.