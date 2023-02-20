İstanbul'da öğrenciler üzgün! 93 okulun tahliyesi bugün başladı... "Bir anda hayatımız altüst oldu"

İstanbul'da depreme karşı riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında tahliye kararı verildi. Söz konusu okul ve eğitim kurumlarındaki öğrencilerin güvenli okullara nakli bu sabah itibarıyla başladı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.

"ÇOK YOĞUN KALABALIK VARDI, VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇ İÇEYDİ"

Veli Cemal Danışman, "Sabah çok yoğun bir kalabalık vardı, veliler ve öğrenciler iç içe bir durumdaydı. Öğrencilerin bir tarafa alınması, velilerin başka bir tarafa alınması gerekiyordu. Servisler de çok küçük, Büyük otobüslerin olması daha iyi olurdu. Okul uzak olduğu için gidip gelmesi zor." dedi.

BAZI OKULLAR KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI

Hakkında tahliye kararı bulunan Sultangazi’deki 75. Yıl İlköğretim okulu bugün eğitim ve öğretime devam etti. Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.

Velilerden Şemsettin Candemir, "Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur" dedi.

Öğrenci Taha Candemir, "Cebeci Sultan Çiftliği İlkokuluna gideceğim. Taşınacağımı duyunca üzüldüm" dedi.

"BİR ANDA HAYATIMIZ ALT ÜST OLDU"

Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız altüst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım. Okula geldik, yarın itibarıyla iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik."

MEGA KENTTE OKUL TRAFİĞİ

Öte yandan eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler ders başı yaptı.

İstanbul'da tahliye edilecek olanlar dışındaki okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.30 itibariyle, kentte trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 72 olarak belirtildi.

(DHA)

