HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da öğrenciler üzgün! 93 okulun tahliyesi bugün başladı... "Bir anda hayatımız altüst oldu"

İstanbul'da öğrenciler üzgün! 93 okulun tahliyesi bugün başladı... "Bir anda hayatımız altüst oldu"

20.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye teyakkuz haline geçti. İstanbul Valiliği, kentte 93 okulun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bugün itibarıyla tahliye edileceğini duyurmuştu. Belirlenen okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin güvenli okullara nakledilmesine bugün başlandı. Bazı okullar, karardan habersiz olan veli ve öğrencilere duyuru yapmak adına kapılarını açarken yoğunluk oluştu. Öte yandan mega kentte sabah saatlerinde trafikte de yoğunluk görüldü.

İstanbul'da öğrenciler üzgün! 93 okulun tahliyesi bugün başladı... "Bir anda hayatımız altüst oldu"

İstanbul'da depreme karşı riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında tahliye kararı verildi. Söz konusu okul ve eğitim kurumlarındaki öğrencilerin güvenli okullara nakli bu sabah itibarıyla başladı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.

istanbulda-depreme-dayaniksiz-olan-okullarin-tahliyesine-basladi_9431_dhaphoto1

"ÇOK YOĞUN KALABALIK VARDI, VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇ İÇEYDİ"

Veli Cemal Danışman, "Sabah çok yoğun bir kalabalık vardı, veliler ve öğrenciler iç içe bir durumdaydı. Öğrencilerin bir tarafa alınması, velilerin başka bir tarafa alınması gerekiyordu. Servisler de çok küçük, Büyük otobüslerin olması daha iyi olurdu. Okul uzak olduğu için gidip gelmesi zor." dedi.

istanbulda-depreme-dayaniksiz-olan-okullarin-tahliyesine-basladi_9431_dhaphoto2

BAZI OKULLAR KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI

Hakkında tahliye kararı bulunan Sultangazi’deki 75. Yıl İlköğretim okulu bugün eğitim ve öğretime devam etti. Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.

istanbulda-depreme-dayaniksiz-olan-okullarin-tahliyesine-basladi_9431_dhaphoto7

Velilerden Şemsettin Candemir, "Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur" dedi.

Öğrenci Taha Candemir, "Cebeci Sultan Çiftliği İlkokuluna gideceğim. Taşınacağımı duyunca üzüldüm" dedi.

istanbulda-depreme-dayaniksiz-olan-okullarin-tahliyesine-basladi_9431_dhaphoto3

"BİR ANDA HAYATIMIZ ALT ÜST OLDU"

Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız altüst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım. Okula geldik, yarın itibarıyla iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik."

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

MEGA KENTTE OKUL TRAFİĞİ

Öte yandan eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler ders başı yaptı.

istanbulda-okul-trafigi_2191_dhaphoto1

İstanbul'da tahliye edilecek olanlar dışındaki okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

istanbulda-okul-trafigi_2191_dhaphoto2

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.30 itibariyle, kentte trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 72 olarak belirtildi.

istanbulda-okul-trafigi_2191_dhaphoto3

istanbulda-okul-trafigi_2191_dhaphoto4

istanbulda-okul-trafigi_2191_dhaphoto5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! Yaralılar varŞanlıurfa'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var
Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"
Depremzedeler için ev kampanyası!Depremzedeler için ev kampanyası!
Anahtar Kelimeler:
okul

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.