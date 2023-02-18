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  4. SON DAKİKA | İstanbul Valiliği duyurdu! Tarih verildi... Riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler depreme güvenli okullara nakledilecek

SON DAKİKA | İstanbul Valiliği duyurdu! Tarih verildi... Riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler depreme güvenli okullara nakledilecek

18.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini açıkladı.

SON DAKİKA | İstanbul Valiliği duyurdu! Tarih verildi... Riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler depreme güvenli okullara nakledilecek

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yazılı açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.  Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" denildi.

"51 BİN 995 ÖĞRENCİMİZ VE 2 BİN 765 NAKLEDİLECEK"

Geçen yıl ise 128 riskli okulun  35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada son durum ise şu şekilde belirtildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.  Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.  İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" 

DHA

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