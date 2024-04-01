HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da şaşırtan rekor! "Türkiye'de bugüne kadar kimseye nasip olmadı"

İstanbul'da şaşırtan rekor! "Türkiye'de bugüne kadar kimseye nasip olmadı"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimleri tarihe adını birçok ilkle yazdırdı. CHP, AK Parti'yi ilk kez geride bıraktı. Bunun yanında bazı koltuklarını sağlamlaştırırken bazı yerleri de ilk kez kazandı. Büyükçekmede ise eşine az rastlanır bir durum meydana geldi. CHP'li Hasan Akgün 7. kez seçimi kazanarak bir rekor kırdı. Akgün 7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığını da belirtti.

CHP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olan mevcut Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,04’ünü alarak 7’nci kez seçildi. Akgün’ün zaferi Büyükçekmece halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

AW174433_01

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Sandıkların açılmasıyla birlikte CHP Büyükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başlayan Büyükçekmeceliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü beklediler. Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelen Başkan Akgün burada sevgi gösterileri ile karşılandı.

AW174433_02

"SEÇİMDEN 1-2 AY ÖNCE BANA OPERASYON DÜZENLEDİLER"

Burada bir konuşma yapan Akgün, 7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Allah’a çok şükür halkımızın bu teveccühünün değerini bugüne kadar bildim. Bugünden sonra da ekiplerimle beraber, arkadaşlarımla beraber aynı şekilde bileceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Daha büyük sorumluluk yüklendiğimizi biliyoruz. Gece gündüz çalışarak halkımızı daha çok mutlu ederek daha mutlu Büyükçekmeceliler, daha benzersiz Büyükçekmece yolunda emin adımlarla kesinlikle yürüyeceğiz. İnşallah Yüce Allah da bizim yardımcımız olacaktır. Ayrıca her seçimde Büyükçekmece’de seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlemişlerdir. 7 seçimde 5 operasyon. Seçimden sonra da ‘pardon, bir şey yok’ demişlerdir.

AW174433_03

"İKTİDARA 'DUR' DEMİŞTİR"

O operasyon gören arkadaşlarıma bu mazbatamı gönderiyorum. Operasyon gören arkadaşlarımız bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir. Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar yerel seçimlerde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını seferber etmenin Türk demokrasisine hiçbir faydası olmadığını, zarar verdiğini hatta bize puan kazandırdığını aldığımız sonuçlardan gördük. Sonuç Büyük İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz, 86 milyonluk Türkiye bugün iktidara ‘dur’ demiştir ve tek başına sahaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri halkımız bir yeni misyon yüklemiştir. Bunu hem biz çok iyi bileceğiz hem de iktidar bunu iyi anlaması lazım. Bu saatten sonra görev bizde, sorumluluk bizde.

AW174433_04

"ÜLKENİN GELECEĞİNİ BİZ ÜSTLENECEĞİZ"

Ülkenin geleceğini biz üstleneceğiz. Ülkemize, milletimize, memleketimize, Büyükçekmece ailemize ve tüm yarışa çıkmış kazanmış arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Birlikte tam gaz, tam yol ileri devam edeceğiz." (İHA)

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK Başkanı Yener: Katılım yüzde 78,11YSK Başkanı Yener: Katılım yüzde 78,11
“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği”nin 19.sunda neler yaşandı?“Türkiye’nin En Büyük Bilişim Etkinliği”nin 19.sunda neler yaşandı?
Karı - koca seçimi kaybetti! İki farklı ilden ikisi de aday olmuştu... Karı - koca seçimi kaybetti! İki farklı ilden ikisi de aday olmuştu...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün CHP
En Çok Okunan Haberler
Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

Paylaşımı olay oldu: "Seçimi kaybettim ve..."

Paylaşımı olay oldu: "Seçimi kaybettim ve..."

Seçim sonrası ses verdi! '2027' detayı dikkat çekti

Seçim sonrası ses verdi! '2027' detayı dikkat çekti

İstanbul'da şaşırtan rekor! "Türkiye'de bugüne kadar kimseye nasip olmadı"

İstanbul'da şaşırtan rekor! "Türkiye'de bugüne kadar kimseye nasip olmadı"

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.