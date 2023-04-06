HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da sır olay! Sabah işe giderken gördü: 21 yaşındaki genç arazide... Annesi sinir krizi geçirdi

İstanbul'da sır olay! Sabah işe giderken gördü: 21 yaşındaki genç arazide... Annesi sinir krizi geçirdi

06.04.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir olay meydana geldi. Boş arazide 21 yaşında erkek cesedi bulundu. Yanında tabancayla bulunan gencin kafasından vurulduğu öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul'da sır olay! Sabah işe giderken gördü: 21 yaşındaki genç arazide... Annesi sinir krizi geçirdi

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden bir vatandaş, yanında silah olan ve kafasından vurulmuş bir ceset gördü. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

KAFASINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde şahsın üzerinde çıkan kimlikte cesedin 21 yaşındaki Turan Nakip’e ait olduğu tespit edildi.
Daha sonra Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme polis ekipleri, yaptığı incelemede Nakip’in kafasından vurulduğunu belirledi.

3d8b3181-370d-4c6c-a361-ee0d38d7deea

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak olay yerine gelen annesi, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi.
Yapılan incelemenin ardından 21 yaşındaki Turan Nakip’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

4c6c6124-f677-493d-9d18-266fdc5ada58

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

96fc99f6-9541-40e3-a790-49aa1d6ec4c8

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Düzgün Yarışır, “Öldürülmüş ya da intihar etmiş tam olarak olayı bilmiyoruz. Ama yanında bir silah var, çocuk 18-20 yaşlarında genç ölü olarak bulunmuş. Buradaki mahalle sakinleri buluyor, polise haber veriyor. Olay yerinde inceleme yapıyorlar” dedi. (İHA)

b41484b0-16cc-4e4d-90ec-39ddc375d920

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyorduHayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyordu
Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!
Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İstanbul Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.