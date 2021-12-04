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  4. İstanbul'da taksici dehşeti! Yabancı uyruklu kadın son anda kurtuldu

İstanbul'da taksici dehşeti! Yabancı uyruklu kadın son anda kurtuldu

04.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile tartışan kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalıyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksici dehşeti! Yabancı uyruklu kadın son anda kurtuldu

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı. Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul Beyoğlu
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