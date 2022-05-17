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  4. İstanbul'da 'Twitch' operasyonu! Kara para aklayıp dolandırıcılık yapmışlar

İstanbul'da 'Twitch' operasyonu! Kara para aklayıp dolandırıcılık yapmışlar

17.05.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 9 ilçede sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda, sosyal medya uygulaması üzerinden kredi kartı ile para akladıkları iddia edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İstanbul'da 'Twitch' operasyonu! Kara para aklayıp dolandırıcılık yapmışlar

İstanbul'da ünlü yayıcılık platformu Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve para akladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde İstanbul'da, 9 ilçede belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.

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İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Bu baskınlardan biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada gerçekleşti. Özel harekat polislerinin desteği ile binaya giren ekipler, adreste arama yaptı. Gerek bu adreste gerekse operasyonun yapıldığı diğer adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde gerçekleştiği öğrenildi.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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