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  4. İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Minik fare kurabiyeleri yedi'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Minik fare kurabiyeleri yedi'

06.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ünlü bir zincir markette akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları yer aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

Ünlü bir zincir markette farenin kurabiyeleri yediği anlara ait görüntüler kaydedildi. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

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CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALDI

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

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"MİNİK FARE KURABİYELERİ YEDİ"

Hijyen kuralları hiçe sayılırken görüntüleri çeken müşterinin videoda ”Minik fare kurabiyeleri yedi” dediği yer aldı.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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