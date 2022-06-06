İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Minik fare kurabiyeleri yedi'

Ünlü bir zincir markette farenin kurabiyeleri yediği anlara ait görüntüler kaydedildi. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALDI

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

"MİNİK FARE KURABİYELERİ YEDİ"

Hijyen kuralları hiçe sayılırken görüntüleri çeken müşterinin videoda ”Minik fare kurabiyeleri yedi” dediği yer aldı.

Kaynak: İHA

