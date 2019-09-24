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İstanbul'daki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul dışında bazı illerde de hissedildi. Depremin meydana geldiği an Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu'nda kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Son dakika! İstanbul'da depremSon dakika! İstanbul'da deprem

Deprem, Silivri Belediyesi'ne ait “Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

Kaynak: DHA

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