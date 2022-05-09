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  4. İstanbul'daki su sayaçlarıyla ilgili İBB'den yeni karar! Pilot ilçelerde uygulanmaya başlıyor

İstanbul'daki su sayaçlarıyla ilgili İBB'den yeni karar! Pilot ilçelerde uygulanmaya başlıyor

09.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su sayaçlarını uzaktan okuyacak uygulamaya başlanacağını duyurdu. Yeni uygulamanın Haziran ayından itibaren ilk olarak Esenler'de 2 bin 124 ve Beykoz'da 1500 konutta başlanmasının planlandığı belirtildi.

İstanbul'daki su sayaçlarıyla ilgili İBB'den yeni karar! Pilot ilçelerde uygulanmaya başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde su sayaçlarını uzaktan okuyacak teknolojik uygulamaya haziran ayından itibaren başlanacağını bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin pilot bölgelerde başlayacak uygulamasıyla hazirandan itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacağı belirtildi.

DOĞAL GAZ SAYAÇLARI İÇİN DE DEVREYE GİRECEK

Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğal gaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

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PİLOT İLÇELER BELİRLENDİ

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"ŞU AN TEST AŞAMASINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

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Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."

Öte yandan İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapısını üstlendiği projede, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanılıyor.

(AA)

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İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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