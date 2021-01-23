İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Heyecanımızı paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sevinçte ve tasada bir olduğumuz Pakistanlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye-Pakistan kardeşliğini bugün bir adım daha öteye taşıyoruz. İşbirliği her alanda güçlenmeye devam edecektir. Savunma sanayii alanında ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği tekrar gösteriştir. Savunma alanında güçlü ve yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunmak için caydırıcılığını güçlü tutmak zorundadır. Dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz.
Suriye ve Irak'taki meşru harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskı ile karşılaştık. İddia sahibi olmak, bununla mütenasip imkan sahibi olmayı, o da çok çalışmayı gerektirir. Biz dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz. Askeri, diplomatik, ekonomik olarak güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur. Savunma sanayiinde 2002'de sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı.
Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye. İçimizdeki gafillerin karalama kampanyalarına rağmen, silahlı silahsız İHA'larımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi, Türk SİHA'ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini de değiştiriyor. Aynı şekilde Libya'da da savaşın akışını değiştirmiştir. Ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilgi de artıyor. Gizli açık ambargoları kendi gücü ile aşabilen bir ülke konumundayız. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki, kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.
Bugün MİLGEM projesinin 5. Gemisi İstanbul’u suyla mavi denizle buluşturuyoruz. İnşaası süren projede STM’nin altında 150’den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Korvet sınıfı gemilerde yüzde 70 yerlilik, İstanbul gemimizde bunu yüzde 75’e çıkarmamız memnuniyet vericidir.
İstanbul Fırkateynimizi 2023 tarihinde deniz kuvvetleri komutanlığına kazandırmayı hedefliyoruz. Geleceğe de hazırlanıyoruz.
Yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız. Milli gemi savar sistemimiz Atmaca’yı gemilere entegre etmeye başladık. Bu gemimizde de olacak.
Bu sene içinde test ve eğitim gemimiz Ufuk’u, yine bu sene içinde İHA, SİHA’larla donatacağımız Anadolu’yu, önümüzdeki yıl denizaltı Piri Reis’i, 2023’te İstanbul Fırkateyn’ini deniz kuvvetlerimize kazandıracağız.
6 yeni tip denizaltımızı her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız. Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensörlerle geliştirilmesini ve ihracatını hedefliyoruz.
Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu anlamda en üst lige taşıyacaktır. Süratle bunun adımını atacağız.