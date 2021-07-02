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  4. Fırında mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

Fırında mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

02.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Erciş Kaymakamlığı, belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürleyip, 31 bin 687 TL ceza keserken, savcılık da soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fırındaki skandala ilişkin açıklama geldi.

Van’ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Personelden biri, hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip, o anları kayda aldı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER 2021 YILI RAMAZAN AYINDA ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulanırken, Erciş Kaymakamlığı'nca yazılı açıklama yapıldı. İşletmenin mühürlendiği belirtilen açıklamada, "Sosyal medya aracılığı ile paylaşımı yapılan, fırında çalışan kişinin ekmek hamuruna ayağı ile vurduğu, ekmek hamurunu tavana doğru fırlattığı ve hijyenden uzak olan görüntüler üzerine yapılan araştırmada, görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontroller sağlanmış, ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında; Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi gerçekleştirilerek faaliyetine son verilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41/C maddesi kapsamında kayıt dışı işçi çalıştırmaktan 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi gereğince işletmenin hijyen kurallarına uymaması sebebi ile 15 bin 203 TL ve işletme çalışanlarına hijyen eğitimi aldırılmaması nedeniyle işletmede çalışmakta olan 3 çalışana kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL, toplamda ise 31 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan ekmek fırınında yaşanan olayın ardından Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sosyal medyaya yansıyan ve Van İli Erciş İlçesi Kocapınar’da olduğu tespit edilen fırınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen harekete geçmiştir.

Yapılan denetim ve kontrol sonucunda insan sağlığı ve gıda güvenirliğini tehdit eden durumlar tespit edilmiş olup; işletmenin faaliyeti durdurulmuştur.

Üretilen ekmekler imha edilmiştir.

İşletmenin gerekli kaydı yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olduğundan 6.077 TL; genel ve özel hijyen esaslarına uyulmadığından 15.203 TL, 3 kişi çalışanının hijyen belgesi olmadığı için 2.580 TL olmak üzere toplamda işletmeye 23.860 TL idari para cezası uygulanmıştır.

(DHA)

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sosyal medya Van
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