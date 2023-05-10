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'İstanbul mitingini gölgeledi' Numan Kurtulmuş seçime günler kala 'Müsaade etmeyelim' diyerek uyardı! '3-5 tane fazla oy alacağız diye...'

10.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı olayıyla ilgili de konuştu. "İstanbul mitingini gölgeledi" diyen Kurtulmuş "Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım" şeklinde konuştu.

'İstanbul mitingini gölgeledi' Numan Kurtulmuş seçime günler kala 'Müsaade etmeyelim' diyerek uyardı! '3-5 tane fazla oy alacağız diye...'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere günler kaldı. Siyasilerin seçim çalışmaları devam ederken siyaset gündeminde de yeni tartışmalar yaşanıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırı olayıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Seçim güvenliği ile ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım. Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.

Türkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir. Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın seçildiğinde Meclis'te güçlü bir çoğunluğa sahip olmak elini kuvvetlendirir. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.

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"KARARSIZ SEÇMEN DİLİMİNİN DARALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Parti anlamında AK Parti açık ara birinci partidir. Arada çok büyük bir farkın olduğu mesafe görülüyor.

Kararsız seçmen diliminin daraldığını görüyoruz. Bizden kararsız olan seçmenin özellikle son 1 ay içerisinde tekrar Erdoğan ve tekrar AK Parti dediğini görüyoruz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ERZURUM MİTİNGİNDEKİ TAŞLI SALDIRI OLAYI

Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor.

Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi.

"PROVOKASYON YAPMAK İSTEYENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYELİM"

Provokasyonlara dikkat edelim. Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım. Erzurum konusunda bizim eleştirimizin temel odağında bu vardır.

"YENİ ANAYASA SİYASETİN HALKA KARŞI SORUMLULUĞUDUR"

Yargı sisteminde yapılacak değişiklik başta olmak üzere buradaki en temel teklifimiz yeni, çağdaş, demokrat, kapsayıcı ve kuşatıcı reformcu bir anayasanın yapılması ihtiyacıdır. Yeni anayasa siyasetin halka karşı sorumluluğudur.

Türkiye demokrasisi ile ilgili bir takım sıkıntılardan bahsediliyorsa 12 Eylül sisteminin vermiş olduğunu 12 Eylül anayasasının ortaya koymuş olduğunu bu fikri çatı tartışılmadan değiştirilmeden Türkiye'deki birçok sorunun çözülmesi mümkün değildir. Yeni anayasa için iklimin oluşacağını umut ediyoruz.

'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ' VAADİ

Millet İttifakı da epeydir parlamenter sistemle ilgili konuları çok fazla gündeme getirmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, akıllı bir strateji izleyerek şunu ortaya koymuş oldu. Verin Cumhurbaşkanlığı'nı, alın millletvekilliğini. Meselenin parlamenter sistem olmadığını, Cumhurbaşkanlığı'nı ele alarak Cumhurbaşkanımız'ın indirilmesi olduğunu fiilen ortaya koymuş oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize istikrar kazandırdı."

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