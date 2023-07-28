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    4. İstanbul sokaklarında “Ken’i arıyorum” yazılı pankartla gezdi! Sosyal medyada o anlar gündem yarattı

    İstanbul sokaklarında “Ken’i arıyorum” yazılı pankartla gezdi! Sosyal medyada o anlar gündem yarattı

    28.07.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Geçtiğimiz hafta Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte sosyal medyada Barbie akımları da adeta birbiriyle yarışır duruma geldi. Pembe kıyafetleriyle Barbie filmini izlemeye gidenlerden, sevgilisiyle Barbie ve Ken’e dönüşenlere kadar... İstanbul sokaklarında Ken’i aradığını söyleyen Ukraynalı kadının paylaşımı gündem olmayı başardı.

    Barbie ve Oppenheimer filmleri aynı gün vizyona girince iki proje arasındaki gişe rekabeti tüm dünyaya yansıdı. Özellikle sosyal medyada Barbie ve Oppenheimer akımları gişe rekabetini trend mücadelesine de taşıdı. Özellikle sosyal medya Barbie akımlarından sonra pembe renkte kıyafetler giyen kadınlar ve Ken’e dönüşen erkeklerle doldu. Son olarak Ukraynalı bir kadın Barbie akımını İstanbul sokaklarına taşıdı.

    “KEN’İ ARIYORUM” DİYEREK GEZDİ

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    Pembe bir elbise giyen kadın eline ise “Ken’i arıyorum” yazılı bir pankart alarak İstanbul sokaklarına dolaşmaya başladı. O anlar kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşmayı başardı.

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