İstanbul sokaklarında “Ken’i arıyorum” yazılı pankartla gezdi! Sosyal medyada o anlar gündem yarattı

Barbie ve Oppenheimer filmleri aynı gün vizyona girince iki proje arasındaki gişe rekabeti tüm dünyaya yansıdı. Özellikle sosyal medyada Barbie ve Oppenheimer akımları gişe rekabetini trend mücadelesine de taşıdı. Özellikle sosyal medya Barbie akımlarından sonra pembe renkte kıyafetler giyen kadınlar ve Ken’e dönüşen erkeklerle doldu. Son olarak Ukraynalı bir kadın Barbie akımını İstanbul sokaklarına taşıdı.

“KEN’İ ARIYORUM” DİYEREK GEZDİ

Pembe bir elbise giyen kadın eline ise “Ken’i arıyorum” yazılı bir pankart alarak İstanbul sokaklarına dolaşmaya başladı. O anlar kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşmayı başardı.