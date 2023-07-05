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Sosyal medyada bu dans performansı gündem yarattı! Figürleri bir gören bir daha baktı... “Kendilerinden geçmişler”

05.07.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Düğün davetlisi olan iki kişinin ilginç dans figürleri sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

TikTok’tan paylaşılan bir düğün görüntülerinde davetli olan iki kişinin dans performansı kullanıcıların odağına yerleşti. İki kişiden birinin diğerinin kucağına atlayarak yaptığı dans kullanıcılardan tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Söz konusu görüntülere kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Kendilerinden geçmişler” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Her düğüne gelmemeliler” yorumunu ekledi.

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