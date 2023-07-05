Sosyal medyada bu dans performansı gündem yarattı! Figürleri bir gören bir daha baktı... “Kendilerinden geçmişler”

TikTok’tan paylaşılan bir düğün görüntülerinde davetli olan iki kişinin dans performansı kullanıcıların odağına yerleşti. İki kişiden birinin diğerinin kucağına atlayarak yaptığı dans kullanıcılardan tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Söz konusu görüntülere kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Kendilerinden geçmişler” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Her düğüne gelmemeliler” yorumunu ekledi.